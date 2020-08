Cagliari, nuova maglia e nuovo sponsor per il 2020-2021: “Nuovi orizzonti ci attendono…” (Di martedì 18 agosto 2020) Il Cagliari cambia look in vista della prossima stagione. La società sarda ha presentato le nuove maglie per l'annata 2020-21. nuovo outfit e nuovo sponsor per il club rossoblù che ha presentato sul sito ufficiale e sui canali social i nuovi kit home e away.Cagliari: le nuove magliecaption id="attachment 1008571" align="alignnone" width="491" Maglie Cagliari (twitter Cagliari)/captionIl Cagliari e Adidas si uniscono dando vita ad una nuova divisa per la stagione 2020-21. Come mostrano le immagini presenti sui social e sul sito rossoblù, la maglia che Joao Pedro e compagni indosseranno per le partite casalinghe del 2020-21 riprende i colori iconici ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari nuova Incidente mortale a Cagliari, il conducente poi deceduto fuggiva col complice dopo una rapina a Iglesias La Nuova Sardegna All’isola della Maddalena 450 persone in quarantena

CAGLIARI. Ci sono 450 persone ... Possono spostarsi solo all'interno del residence e, riferisce oggi il quotidiano «La Nuova Sardegna», sono tutti in attesa di fare il tampone per poter lasciare Santo ...

In centro con la mascherina, i cagliaritani rispettano le nuove regole

Davanti allo sguardo discreto degli agenti della Polizia municipale, i cagliaritani sfilano per le vie del centro e mostrano di non aver alcun timore delle nuove regole che impongono l'uso della masch ...

