Cagliari, che sorpresa nel ritiro di Asseminello: tra i convocati c’è anche Radja Nainggolan (Di martedì 18 agosto 2020) Il ritiro pre-stagionale del Cagliari comincia con una sorpresa, nella lista dei convocati del nuovo allenatore Eusebio Di Francesco c’è infatti anche Radja Nainggolan, presentatosi insieme ai suoi compagni al centro tecnico di Asseminello. Enrico Locci/Getty ImagesIl prestito del belga dall’Inter scade infatti alla fine di agosto, per questo motivo il club rossoblù lo ha convocato dopo aver ricevuto anche l’ok della società nerazzurra, proprietaria del suo cartellino. Nei prossimi giorni Cagliari e Inter si siederanno ad un tavolo per parlare del futuro di Nainggolan, che nel frattempo ha già trovato l’accordo economico con la società ... Leggi su sportfair

