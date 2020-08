Cagliari cambia partnership: ecco le nuove maglie Adidas 2020-21 (FOTO) (Di martedì 18 agosto 2020) Il Cagliari Calcio passa all’Adidas. Dopo aver per anni portato avanti la partnership con Macron, in occasione della stagione 2020-21 il club sardo cambia sponsorizzazione e passando all’Adidas disegna una maglia davvero inedita. Nella prima divisa rimane il classico rossoblù mentre lo Scudetto si tinge di oro e le maniche diventano bianche. La seconda divisa, invece, è caratterizzata dal classico bianco di trasferta con gli inserti rossoblù. Le maglie Home e Away 20.21, qui: 🛍: https://t.co/xtyhz6EFa0 pic.twitter.com/qWJXpErDNe — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 18, 2020 Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari cambia Cagliari, lo Store cambia volto in attesa dell'ufficialità di Adidas Centotrentuno.com Lacrime a Cagliari per Luciano Governi: “Muore a 83 anni un grande amante di Castello”

Lacrime a Cagliari per la scomparsa di Luciano Governi. Ingegnere e appassionato di storia, è morto ieri all’età di 83 anni: lascia quattro figlie. Un uomo molto conosciuto, soprattutto nel rione “pri ...

Lacrime a Cagliari per la scomparsa di Luciano Governi. Ingegnere e appassionato di storia, è morto ieri all'età di 83 anni: lascia quattro figlie. Un uomo molto conosciuto, soprattutto nel rione "pri ...