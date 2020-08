Cagliari, cade da barca a vela: 47enne nuota per tre ore e si salva (Di martedì 18 agosto 2020) commenta Un uomo di 47 anni è stato trovato vivo dopo essere stato dato per disperso e aver nuotato circa tre ore in mare nelle acque antistanti la spiaggia di Santa Margherita di Pula, in provincia ... Leggi su tgcom24.mediaset

antonie85321896 : RT @ilmessaggeroit: Cade da una barca a vela e si salva nuotando per tre ore nel mare mosso nel golfo di Cagliari: i soccorritori disperava… - ilmessaggeroit : Cade da una barca a vela e si salva nuotando per tre ore nel mare mosso nel golfo di Cagliari: i soccorritori dispe… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Cagliari, cade da barca a vela: uomo disperso in mare #sardegna - MediasetTgcom24 : Cagliari, cade da barca a vela: uomo disperso in mare #sardegna - UnioneSarda : #Sardegna - Cade dalla barca, disperso in mare nel #SudSardegna -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari cade Cagliari, cade da barca a vela: 47enne nuota per tre ore e si salva TGCOM Cade da barca a vela, ritrovato vivo dopo tre ore

(ANSA) - CAGLIARI, 18 AGO - Brutta avventura a lieto fine per un turista milanese di 47 anni, caduto in mare da un'imbarcazione davanti alla costa diu Santa Margherita di Pula, nel Cagliaritano, e ...

Cade da una barca a vela e si salva nuotando per tre ore nel mare mosso nel golfo di Cagliari: i soccorritori disperavano di trovarlo

Ha nuotato per tre ore fra le onde gonfiate dal forte maestrale nel golfo di Cagliari riuscendo a salvarsi la vita. Il 47enne milanese era caduto da una barca a vela e si disperava ormai di ritrovarlo ...

(ANSA) - CAGLIARI, 18 AGO - Brutta avventura a lieto fine per un turista milanese di 47 anni, caduto in mare da un'imbarcazione davanti alla costa diu Santa Margherita di Pula, nel Cagliaritano, e ...Ha nuotato per tre ore fra le onde gonfiate dal forte maestrale nel golfo di Cagliari riuscendo a salvarsi la vita. Il 47enne milanese era caduto da una barca a vela e si disperava ormai di ritrovarlo ...