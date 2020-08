Buongiorno dalla Borsa 18 agosto 2020 (Di martedì 18 agosto 2020) (TeleBorsa) – Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,31%; al contrario, performance positiva per il Nasdaq 100, che termina la giornata in aumento dell’1,11% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Tokyo segna un mediocre calo dello 0,20%, terminando gli scambi a 23.051,1 punti. Ottima performance per Shenzhen (+1,88%), che archivia la giornata a 13.742,2 punti. Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro. Scivola Francoforte, con un netto svantaggio dello 0,74%; piccola perdita per Londra, che scambia con un -0,64%; giornata fiacca per Parigi, che segna un calo dello 0,59%. In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto materie prime con un calo di -1,26%. Sottotono Tenaris, che passa di mano con un ... Leggi su quifinanza

MattiaBriga : Buongiorno. Praticamente siamo passati dalla Movida alla Covida in un attimo. #COVID19 - UffiziGalleries : #Buongiorno! Qualcuno di voi si è svegliato su una barca stamattina? Noi ci saliamo con la fantasia, cullati dalle… - UffiziGalleries : #Buongiorno dalla Sala di Giovanni da San Giovanni a #PalazzoPitti. Le finestre si sono appena spalancate al nuovo… - MattiaGatti11 : RT @MattiaBriga: Buongiorno. Praticamente siamo passati dalla Movida alla Covida in un attimo. #COVID19 - derS0jk : buongiorno dalla mia donna -

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno dalla Buongiorno da Positanonews. Eventi, Oroscopo, Offerte di Lavoro, Mercatino e Meteo di oggi Positanonews Il punto sull'apertura delle Borse europee, con un accenno alla chiusura dei mercati USA e asiatici

Sottotono Tenaris, che passa di mano con un calo dell'1,36%. Si attende domani dall'Unione Europea e dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo. Sempre domani, in Giappone, saranno pubblicati ...

BUONGIORNO TUTTONAPOLI - Ecco le prime pagine dei quotidiani di oggi

Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da oltre 15 anni Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giorna ...

Sottotono Tenaris, che passa di mano con un calo dell'1,36%. Si attende domani dall'Unione Europea e dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo. Sempre domani, in Giappone, saranno pubblicati ...Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da oltre 15 anni Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giorna ...