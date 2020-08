Buducnost Podgorica-Ludogorets Razgrad (mercoledì, ore 20): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di martedì 18 agosto 2020) Secondo turno di qualificazioni alla Champions League 2020/21 e i campioni bulgari del Ludogorets incontreranno i campioni montenegrini del Buducnost. Per i montenegrini il ritorno alle qualificazioni champions coincide con la vittoria del titolo dopo 2 anni di digiuno. Per la squadra di Milinkovic è stata una cavalcata trionfale,con 18 punti sui rivali del Sutjeska. La stagione attuale invece non … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

footballdata_fi : ?? Le curiosità del 1° preliminare @ChampionsLeague 2020/21 ?? Ore 19 a #Podgorica @FK_Buducnost_PG -… - infobetting : Buducnost Podgorica-Ludogorets Razgrad (mercoledì, ore 20): formazioni, quote, -

Ultime Notizie dalla rete : Buducnost Podgorica Buducnost Podgorica-Ludogorets Razgrad (mercoledì, ore 20): formazioni, quote, pronostici Infobetting