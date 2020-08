Bryan Cranston: il volto della 50° edizione del Giffoni Film Festival (Di martedì 18 agosto 2020) Il Giffoni Film Festival è giunto alla sua 50° edizione e, per l’occasione, ci sarà Bryan Cranston a presenziare il grande evento La 50° edizione del Giffoni Film Festival inizia proprio oggi, martedì 18 agosto, ed esordisce con il Film L’unico e insuperabile Ivan, il cui doppiatore è Bryan Cranston. Questa manifestazione viene fatta da anni per pubblicizzare le pellicole dedicate ai più giovani e sta riscuotendo sempre un maggior successo. La presenza di Bryan Cranston sarà solo virtuale, ma potrà comunque rivelarsi un’ottima idea, apprezzata dai suoi fan. ... Leggi su tuttotek

SkyTG24 : Giffoni Film Festival, apre 'L'unico e insuperabile Ivan', c'è Bryan Cranston - apetrazzuolo : EVENTO - Al via #GIFFONI50 con Bryan Cranston e Federico Cesari - GianlucaOdinson : Al via il Giffoni Film Festival con Bryan Cranston - kappaTI : S5:E5 “Rapina al treno” #BreakingBad è l’episodio “che ti rimane dentro” - ubriskaiate : ma quanto sono belli Bryan Cranston, Aaron Paul e Giancarlo Esposito che si mettono ancora cuore su ig a vicenda -

Ultime Notizie dalla rete : Bryan Cranston

Napoli Magazine

La 50° edizione del Giffoni Film Festival inizia proprio oggi, martedì 18 agosto, ed esordisce con il film L’unico e insuperabile Ivan, il cui doppiatore è Bryan Cranston. Questa manifestazione viene ...In anteprima il nuovo film di Thea Sharrock, il protagonista Bryan Cranston sarà collegato in streaming. Ad accompagnare la pellicola, disponibile in esclusiva sulla piattaforma Disney+ in Italia a ...