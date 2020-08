Bruno Alves, il richiamo di “casa”: sarebbe vicino al Boavista (Di martedì 18 agosto 2020) Bruno Alves torna in patria? Il centrale portoghese del Parma piace, e non poco, al Boavista. Diventato perno della squadra ducale, all'età di 38 anni, l'ex anche del Cagliari potrebbe decidere di concludere la carriera nella sua terra natale.Bruno Alves: il Boavista ci provacaption id="attachment 790049" align="alignnone" width="758" Bruno Alves (getty images)/captionSecondo quanto si apprende da TMW, grazie alla nuova proprietà, il Boavista starebbe puntando con insistenza il capitano del Parma e anche il centrocampista del Betis, Javi Garcia. La trattativa sarebbe anche già in uno stato molto avanzato, almeno quella con il giocatore. Con la società italiana, invece, ancora nessun contatto ... Leggi su itasportpress

Felipe_Vanin04 : @somosaopaulinos Volpi, Pato, Dani Alves, Bruno Alves,Pablo - ItaSportPress : Bruno Alves, il richiamo di 'casa': sarebbe vicino al Boavista - - loro______ : @somosaopaulinos Volpi, Dani Alves e Bruno Alves - Frank_SPFC : @somosaopaulinos Volpi, Bruno Alves e Dani - NiccoPasta : Bruno Alves in uscita da Parma? Decisivo l'incontro con la società. Su di lui anche alcuni club italiani. Le parole… -