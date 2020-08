Briatore chiude in anticipo il Billionaire e attacca il sindaco di Arzachena: “Un altro grillino contro il turismo. Gente che non ha mai fatto un ca…”. (Di martedì 18 agosto 2020) Flavio Briatore chiude in anticipo il Billionaire di Porto Cervo e se la prende con l’ordinanza del sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda. Secondo Briatore il primo cittadino sarebbe colpevole di aver emesso un’ordinanza più restrittiva del decreto che impone limitazioni alle sale da ballo. Briatore ha pubblicato un lungo video sul suo profilo Instagram, spiegando le proprie ragioni: “L’ordinanza mette in ginocchio l’economia della Costa Smeralda, lo ha fatto senza confrontarsi con le parti sociali. Questo è un altro grillino contro il turismo. A me spiace per i nostri clienti, eravamo pieni fino a fine mese. Ci sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

ValterRimini : Briatore chiude in anticipo il Billionaire e attacca il sindaco di Arzachena: “Un altro grillino contro il turismo.… - clikservernet : Briatore chiude in anticipo il Billionaire e attacca il sindaco di Arzachena: “Un altro grillino contro il turismo.… - Noovyis : (Briatore chiude in anticipo il Billionaire e attacca il sindaco di Arzachena: “Un altro grillino contro il turismo… - EnzoNapoli_83 : Briatore chiude in anticipo il Billionaire e attacca il sindaco di Arzachena: 'Un altro grillino contro il turismo.… - MPenikas : FQ: Briatore chiude in anticipo il Billionaire e attacca il sindaco di Arzachena: “Un altro grillino contro il tur… -

Ultime Notizie dalla rete : Briatore chiude Briatore chiude in anticipo il Billionaire e attacca il sindaco di Arzachena: “Un altro grillino contro… Il Fatto Quotidiano Flavio Briatore chiude il Billionaire di Porto Cervo e si scaglia contro il sindaco di Arzachena

Flavio Briatore esordisce così, in un video postato sul suo profilo Instagram, annunciando la chiusura anticipata per il suo Billionaire in Sardegna. «La situazione del virus in Costa Smeralda ...

Coronavirus: in Sardegna il Billionaire chiude la stagione – VIDEO

Il Billionaire chiude: un segnale fortissimo degli imprenditori del divertimento ... abbassamento dei decibel consentiti che dovranno essere al massimo 65. Flavio Briatore negli scorsi giorni aveva ...

Flavio Briatore esordisce così, in un video postato sul suo profilo Instagram, annunciando la chiusura anticipata per il suo Billionaire in Sardegna. «La situazione del virus in Costa Smeralda ...Il Billionaire chiude: un segnale fortissimo degli imprenditori del divertimento ... abbassamento dei decibel consentiti che dovranno essere al massimo 65. Flavio Briatore negli scorsi giorni aveva ...