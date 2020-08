“Breve storia di (quasi) tutto” di Bill Bryson, un regalo-antidoto contro gli antiscientisti (Di martedì 18 agosto 2020) Non è ancora andato tutto bene e non ne siamo ancora usciti migliori. Hanno dovuto ri-sprangare le discoteche perché c’è un sacco di matti che vanno a dimenarsi assembrati, se siete al mare siete alle prese con gente che non si distanzia, se siete in treno o al bar non sapete più come fare a difende Leggi su ilfoglio

BiancoRossi1979 : RT @tomaso_palli: Breve storia di un piccolo eroe in spiaggia. Al beach tennis col mio telo del #Milan sento uno stridulo “Forza Milan”:… - _imjustlikeyouu : breve storia triste, ho comiciato a parlare dei ragazzi ad una mia amica, le ho fatto ascoltare alcune canzoni dell… - Gb13Giovanna : RT @LucianoRomeo9: Breve storia triste. Regionali Puglia, Scalfarotto (Italia Viva): 'Se vince Emiliano avremo assessori 5 stelle' Chissà… - GioB1974 : RT @rivistailmulino: “La più breve storia della Germania che sia mai stata scritta”, promette James Hawes in questa sintesi affascinante… - dariowhu : RT @tomaso_palli: Breve storia di un piccolo eroe in spiaggia. Al beach tennis col mio telo del #Milan sento uno stridulo “Forza Milan”:… -

Ultime Notizie dalla rete : “Breve storia Piccolo, Covacich, Piperno e Antonelli. La Lettura degli scrittori e del dialetto Corriere della Sera