Brawn: “Imbarazzante il rapporto tra la Ferrari e Vettel” (Di martedì 18 agosto 2020) L’ex direttore tecnico della Ferrari Ross Brawn è tornato a criticare pesantemente la scelta di Maranello e del team principal Mattia Binotto di annunciare in anticipo il divorzio da Sebastian Vettel al termine della stagione. Secondo Brawn, il Cavallino sta pagando carissimo l’atmosfera di tensione che si è venuta a creare tra il pilota tedesco e i dirigenti della Rossa. “E’ una situazione molto imbarazzante”. “Sono in quella fase in cui i documenti del divorzio sono stati già siglati, ma la separazione non si è ancora consumata. La chimica tra pilota e squadra è importante. Fai parte di una squadra, vinci e perdi come squadra. Gestire questa dinamica è sempre una sfida, quando a un pilota dici che non ... Leggi su giornal

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Brawn: “Vettel e Ferrari, momento molto imbarazzante” - LauT_MUFC7 : RT @Gazzetta_it: Brawn: “Vettel e Ferrari, momento molto imbarazzante” - EstebBeltramino : Brawn: 'Vettel e Ferrari, momento molto imbarazzante' #F1 #motori #formula1 - morettweet : RT @Gazzetta_it: Brawn: “Vettel e Ferrari, momento molto imbarazzante” - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Brawn: “Vettel e Ferrari, momento molto imbarazzante” -