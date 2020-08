Borsa Italiana: Morgan Stanley, con Mts utili Euronext in forte crescita (Di martedì 18 agosto 2020) (TeleBorsa) – La piattaforma di contrattazione all’ingrosso dei titoli di Stato, Mts, favorirebbe un aumento potenziale dell’utile per azione di Euronext del 10-12% e di Deutsche Boerse del 5-6%. Si tratta di calcoli fatti da Morgan Stanley, riportati da Bloomberg, secondo cui l’acquisto di Borsa Italiana potrebbe, invece, far aumentare l’utile per azione di Euronext del 10-25% e quello della società di gestione della Borsa di Francoforte del 10-12%. Leggi su quifinanza

