Bonus nonni 2020 fino a 1200 euro: limiti e possibilità per fare domanda (Di martedì 18 agosto 2020) Bonus nonni 2020 fino a 1200 euro e fino a 2000 per particolari categorie. Sciogliamo alcuni nodi su questa misura e su cosa è possibile fare, in base alle ultime modifiche apportate dal decreto Rilancio che ha esteso il servizio al pagamento dei centri estivi e alla prestazione eseguita dai nonni (Bonus nonni 2020). Ecco una serie di domande e risposte che potrebbero risultare utili. Genitori separati e Bonus nonni 2020 Buongiorno gentilissimi Io e mia moglie siamo separati legalmente, entrambi lavoriamo presso aziende private, nostra figlia ha 13 anni, I nonni badano a lei, scuola, pranzo etc, ... Leggi su notizieora

Dopo la proroga per il bonus baby sitter straordinario (che può essere destinato anche ai nonni e agli zii) stabilito nella legge rilancio e confermato dall’Inps, nel decreto agosto è arrivato il rifi ...

Bonus baby sitter 2020: può essere utilizzato anche dai nonni a condizione però che abitino insieme ai nipoti. La cifra che è possibile ricevere può arrivare a un massimo di 1.200 euro: c’è tempo fino ...

