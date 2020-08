Bonus matrimonio, 1.500 euro alle coppie che decidono di sposarsi in Puglia (Di martedì 18 agosto 2020) sposarsi in Puglia al tempo del Covid conviene. alle coppie che decideranno di dire sì in quella regione entro il prossimo 31 dicembre sarà dato un Bonus di 1.500 euro . Una sfida alla crisi generata ... Leggi su leggo

Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #BonusMatrimonio, Emiliano: 'Siamo con voi'. Laricchia: 'Solo uno spot elettorale. Serve il… - TraniLiveIt : In Puglia arriva il 'bonus matrimonio'. Emiliano: «Vicini alle giovani coppie» - SassiLive : BONUS DI 1500 EURO PER FESTE DI MATRIMONIO IN PUGLIA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020 - infoitsalute : In Puglia arriva il 'bonus matrimonio'. Emiliano: «Vicini alle giovani coppie» - infoitsalute : Dalla Regione Puglia un incentivo per chi si sposa, in arrivo il “bonus matrimonio” -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus matrimonio Covid, bonus matrimonio, 1.500 euro alle coppie che decidono di sposarsi in Puglia Il Messaggero Bonus Matrimonio, Emiliano: “Siamo con voi”. Laricchia: “Solo uno spot elettorale. Serve il distretto”

“Per tutte le coppie che si sono sposate in questo periodo difficile – ha commentato Michele Emiliano – e che si sposeranno entro la fine dell’anno: abbiamo pubblicato il bando del Bonus matrimonio.

Un bonus di 1500 euro per chi si sposa in Puglia entro fine anno

Con un videomessaggio pubblicato su Facebook il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha dato la notizia che l'avviso sul bonus matrimonio è stato pubblicato. Era stato annunciato durante ...

“Per tutte le coppie che si sono sposate in questo periodo difficile – ha commentato Michele Emiliano – e che si sposeranno entro la fine dell’anno: abbiamo pubblicato il bando del Bonus matrimonio.Con un videomessaggio pubblicato su Facebook il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha dato la notizia che l'avviso sul bonus matrimonio è stato pubblicato. Era stato annunciato durante ...