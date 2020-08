Bonus lavoratori domestici: come funziona (Di martedì 18 agosto 2020) Cos'è il Bonus lavoratori domestici Requisiti per il Bonus colf e badantiCumuli consentiti come fare domandaCosa fare se la domanda viene respintaCos'è il Bonus lavoratori domestici Torna suIl Bonus per i lavoratori domestici è un contributo previsto e disciplinato dall'art. 85 del Decreto Rilancio per fare fronte all'emergenza sanitaria provocata dal Covid 19. Il contributo, previsto nella misura di 500 euro, viene erogato dall'Inps per due mensilità, quindi fino all'importo di 1000 euro per sostenere coloro che sono stati costretti nel periodo del lockdown a non svolgere la propria attività lavorativa.L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, ... Leggi su studiocataldi

