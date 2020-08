Bonus 1000 Euro, chi ha diritto a percepire l’indennità? (Di martedì 18 agosto 2020) Per i professionisti che a causa del Covid si sono trovati in difficoltà è in arrivo il Bonus 1000 Euro. Infatti, grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto agosto, l’erogazione di questa indennità avverrà in automatico anche per coloro che a Marzo e Aprile ne hanno fatto richiesta e l’hanno percepita. Ovviamente, si ricorda che la procedura si attiverà solo rispettando determinate condizioni, nello specifico avranno diritto ad accedere al contributo solo coloro che hanno cessato l’attività tra Aprile e Maggio. In quanto, in questo specifico caso è possibile presentare l’istanza fino al 16 Settembre 2020. Chi ha diritto a percepire il Bonus 1000 ... Leggi su quotidianpost

