Bonus 1.500 euro per feste di matrimonio in Puglia (Di martedì 18 agosto 2020) BARI, 18 AGO - Un Bonus di 1.500 euro per chi deciderà di sposarsi in Puglia entro il 31 dicembre del 2020, sfidando la crisi generata dall'emergenza Coronavirus: l'iniziativa, presentata oggi, è di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

repubblica : Puglia, arriva il bonus matrimoni: dalla Regione 1.500 euro per aiutare gli sposi e le imprese del wedding - Primaonline : Bonus edicole e credito di imposta per spese digitali, firmati i decreti attuativi. Martella: sostenere la filiera… - ABottazzi : RT @baffi_francesco: @GiorgiaMeloni Paga le tasse??????? 2.500 discoteche lamentano mancati introiti per 4 miliardi. Anno 2019 hanno complessi… - bartiol : RT @baffi_francesco: @GiorgiaMeloni Paga le tasse??????? 2.500 discoteche lamentano mancati introiti per 4 miliardi. Anno 2019 hanno complessi… - libellula58 : RT @repubblica: Puglia, arriva il bonus matrimoni: dalla Regione 1.500 euro per aiutare gli sposi e le imprese del wedding -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 500 Bonus 500 euro 18enni in scadenza: come fare richiesta e come spenderlo Money.it Puglia Wedding Travel Industry. Bonus per i matrimoni in Puglia

La call prevede la erogazione di voucher del valore di € 1.500,00, in favore delle imprese della filiera wedding che possono farne richiesta, su domanda degli sposi, per le feste di matrimonio ...

Emiliano: «Bonus matrimoni serve per attutire danni della crisi»

Il governatore pugliese, Michele Emiliano, con un videomessaggio pubblicato su facebook ha commentato il via libera al bonus di 1.500 euro annunciato da PugliaPromozione, agenzia regionale. «Ci ...

La call prevede la erogazione di voucher del valore di € 1.500,00, in favore delle imprese della filiera wedding che possono farne richiesta, su domanda degli sposi, per le feste di matrimonio ...Il governatore pugliese, Michele Emiliano, con un videomessaggio pubblicato su facebook ha commentato il via libera al bonus di 1.500 euro annunciato da PugliaPromozione, agenzia regionale. «Ci ...