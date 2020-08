Bomba-contagio alle porte di Milano: in 1.500 al rave abusivo, "abbiamo il virus" | Video (Di martedì 18 agosto 2020) Potenziale Bomba coronavirus alle porte di Milano. Un rave abusivo con centinaia di ragazzi accorsi a Spino d'Adda, organizzato in piena emergenza Covid e senza alcuna misura di sicurezza sanitaria. Dalle 23 di venerdì al pomeriggio di lunedì, scrive il Corriere della Sera, e la speranza è solo che i giovani si siano "distanziati" nell'aperta campagna della pianura tra Milano e Cremona. Sono accorsi da tutta Italia, da Francia, Olanda, Germania, Austria e Svizzera. Carabinieri e Digos svolgono gli accertamenti, chiamati dai residenti letteralmente travolti dalla musica a palla e da decine di campere, auto e scooter. Stimate tra le ... Leggi su liberoquotidiano

