Bologna, è fatta per De Silvestri. Ma sfuma Hickey (Di martedì 18 agosto 2020) Bologna - Nel giorno in cui il Bologna è praticamente arrivato ai titoli di coda per chiudere Lorenzo De Silvestri e dell'investitura di Luciano Zauri come nuovo allenatore della Primavera , il ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Bologna, è fatta per De Silvestri. Ma sfuma Hickey: C'è l'accordo con il terzino granata, ma il giovane scozzese ha… - SecondaLa : RT @donatobonuzzi: @blu_istanbul @Se23rex @TizianaRivale È andata a finire che Conte se l'è fatta sotto e ha mandato i carabinieri a blocca… - Bubu_Inter : RT @SStefano93: Sassuolo Parma Bologna Verona. Prestazioni orribili,la sensazione che neanche Conte ce l’ha fatta. Poi Inter-Torino. Segna… - SStefano93 : Sassuolo Parma Bologna Verona. Prestazioni orribili,la sensazione che neanche Conte ce l’ha fatta. Poi Inter-Torino… - donatobonuzzi : @Se23rex È andata a finire che Conte se l'è fatta sotto e ha mandato i carabinieri a bloccarlo zona Bologna e conte… -