Bollettino Covid Italia, nuovo aumento dei positivi: +403 in 24 ore, 5 morti (Di martedì 18 agosto 2020) Coronavirus, il Bollettino di oggi martedì 18 agosto 2020. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 403 rispetto ai 320 di ieri. I morti sono 5 (ieri erano 4, con il totale dei... Leggi su ilmessaggero

