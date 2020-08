Bollettino Covid Italia, nuovo aumento dei positivi: +403 in 24 ore, 5 morti (Di martedì 18 agosto 2020) Coronavirus, il Bollettino di oggi martedì 18 agosto 2020. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 403 rispetto ai 320 di ieri. I morti sono 5 (ieri erano 4, con il totale dei... Leggi su ilmattino

matteosalvinimi : La sinistra pugliese fa campagna elettorale su bugie e terrore. Lopalco, aspirante candidato con Emiliano e capo d… - RaiNews : I dati del ministero della salute #Covid - LegaSalvini : Covid in azienda, 18 positivi: «Ci lavoravano dieci migranti della Serena». - MgMariagrazia : RT @matteosalvinimi: La sinistra pugliese fa campagna elettorale su bugie e terrore. Lopalco, aspirante candidato con Emiliano e capo dell… - BarbaraDamelia : RT @matteosalvinimi: La sinistra pugliese fa campagna elettorale su bugie e terrore. Lopalco, aspirante candidato con Emiliano e capo dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Tredici nuovi casi di coronavirus in Sicilia oggi ... la curva epidemia in Italia. Il bollettino del ministero della Salute fa segnare 403 casi oggi, contro i 320 di ieri. Il totale sale così ...E sono 121 i positivi residenti a Napoli secondo il bollettino bisettimanale diffuso ... In crociera con la paure del covid: il caso Msc Grandiosa.