Bollettino Covid-19 18 agosto: 403 i nuovi casi positivi (Di martedì 18 agosto 2020) Bollettino Covid-19 18 agosto, 403 i nuovi positivi, cinque i decessi. Dall’inizio della pandemia 35.405 i morti, sono 174 i guariti Il Bollettino Covid-19 del 18 agosto racconta di un nuovo aumento dei contagiati rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono 403 i nuovi positivi che portano il totale a 254.636. Solo cinque i deceduti, mentre sono 35.405 dall’inizio della pandemia. Aumentano anche i guariti, 174 solo oggi per un totale di 204.142 mentre gli attualmente positivi sono 15.089. FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Covid, positiva dopo vacanze va in discoteca: ansia per 200 persone Test per il Covid-19 (Getty ... Leggi su bloglive

4 milioni i casi di Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I dati aggiornati della Johns Hopkins University parlano di 5.403.269 contagi e 170.052 morti. (Yahoo Notizie) E’ quanto emerge ...

RIETI - Coronavirus, nessun nuovo contagio per il quinto giorno di fila. Ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi soggetti positivi ...

