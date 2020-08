Bollettino Coronavirus – Ecco i dati del 18 Agosto 2020 (Di martedì 18 agosto 2020) Sono in calo i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. In attesa dell’aggiornamento dei dati del 18 Agosto 2020 analizziamo gli ultimi dati forniti dal Ministero della Salute. Secondo l’ultimo aggiornamento sono 320 i nuovi casi (159 in meno rispetto alle 24 ore precedenti), 810 i ricoverati, 58 quelli in terapia intensiva, 4 i decessi. Ma ancora in diminuzione i tamponi effettuati: 30.666, seimila in meno di ieri. I casi totali salgono così a 254.235 da inizio della pandemia. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 14.867. I pazienti ricoverati con sintomi sono 810 (+23, ieri +23), di cui 58 in terapia intensiva (+2, ieri +1). Le vittime totali sono 35.400. Per quanto riguarda il numero di test effettuati: l’incremento di tamponi è ... Leggi su giornal

“Sono 2 i nuovi casi di persone positive al Covid-19 registrati oggi in provincia di Foggia ... Così il direttore generale dell’Asl di Foggia, Vito Piazzolla dopo l’ultimo bollettino Covid, quello del ...

Nessun nuovo decesso, 43 casi di contagio accertati e un ricovero in più nelle terapie intensive degli ospedali della regione. Questi i dati riportati nel bollettino diffuso lunedì 17 agosto da Region ...

