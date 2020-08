Bollettino Coronavirus del 18 Agosto 2020 (Di martedì 18 agosto 2020) Oggi, 18 Agosto, risale il numero dei tamponi dopo le festività. Vedremo tra 15-20 giorni se le ultime restrizioni (stop alle discoteche e mascherine dalle 18 alle 6) avranno effetto positivo. L’incremento nazionale dei casi è +0,15% (ieri +0,12%) con 254.636 contagiati totali, 204.142 guarigioni e 35.405 deceduti (+5); 15.089 infezioni in corso (+222); eseguiti 53.976 tamponi (ieri 30.666) con 403 positivi: rapporto positivi/tamponi 0,74% (ieri 1,04%). I ricoverati con sintomi sono 843 (+33), stabili le terapie intensive (58). Nuovi casi soprattutto in: Veneto 60, Lombardia 50, Lazio 43, Campania 35, Toscana 31, Liguria e Piemonte 27. In Lombardia curva + 0,05% (ieri +0,04%) con 5.548 tamponi (ieri 4.174) e 50 positivi (7 a Milano città); rapporto positivi /tamponi 0,90% (ieri 1,03%); 97.473 contagiati totali; ricoverati +3 (150); terapie ... Leggi su sbircialanotizia

