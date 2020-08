Black Lives Matter, manifestante antifascista massacra un bianco. Ecco il video (Di martedì 18 agosto 2020) Gravissimo episodio di violenza durante una manifestazione antirazzista del movimento Black Lives Matter. L’aggressione è avvenuta a Portland, nell’Oregon. Come riporta l’Independent, un uomo è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato tirato fuori dalla sua auto. E aggredito fisicamente da alcuni manifestanti “antifà”, uno dei quali l’ha colpito alla testa con un calcio. L’aggressione, di cui l’ Independent ha pubblicato le immagini, è avvenuta domenica notte all’intersezione tra la Broadway e Southwest Taylor Street. A pochi isolati dal tribunale federale e da altri palazzi obiettivi delle recenti proteste. Black Lives Matter, i video I video pubblicati su Twitter ... Leggi su secoloditalia

lorepregliasco : Un bell'esempio di reframing. Black Lives Matter... da destra. A Baltimora, dove i Democratici governano da cinquan… - SecolodItalia1 : Black Lives Matter, manifestante antifascista massacra un bianco. Ecco il video - goccedicristall : Black lives matter Sono grati per quanti posti di lavoro sono stati persi Sono grati per la posizione politica che… - Yleniaa____ : @maddalenaaaf @rainbvrry Cioè, ha detto di essere femminista e ha dato la colpa alle donne del ritorno dell'obbligo… - bihothoe : RT @maddalenaaaf: Non voglio commentare. Raga se dite ancora la n word e dite di appoggiare il movimento black lives matter siete dei fake… -