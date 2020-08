Bimbo trovato morto, fermato il patrigno: ora si indaga su di lui (Di martedì 18 agosto 2020) È morto oggi, a Rosolini, un Bimbo di 1 anno e mezzo. Una tragedia che si è consumata in uno degli appartamenti delle case popolari di Via Eloro, le stesse in cui nel 2017 si consumò il femminicidio di Laura Pirri per mano del marito. Oggi a sconvolgere è la notizia della morte di un bambino, E.G.L.P, che nonostante sia subito stato soccorso dai sanitari e trasportato all’Ospedale Maggiore di Modica, i tentativi di rianimarlo si sono purtroppo, fin da subito, rivelati inutili. Ancora per nulla chiara infatti la causa del decesso. Sul volto del piccolo però erano evidenti dei lividi, così come sul collo e alla schiena, questi ultimi addirittura antecedenti di qualche giorno. La mamma ha riferito ai sanitari che i lividi siano stati dovuti al fatto che il Bimbo avesse cominciato ... Leggi su howtodofor

Lorenzo40248696 : @matteosalvinimi Nel caso venisse trovato un alunno con la febbre, il bimbo verrà prelevato e mangiato dai comunisti, è stato già detto? - NewSicilia : #Modica, fermata anche la madre del #bambino morto in ospedale e trovato con #lividi sul corpo. #Cronaca… - simonacambarau : @SabinaMarras Sabi guarda in basso, c'è una donna bionda con bimbo in braccio, ha la mascherina. Ho trovato anche il video - infoitinterno : Bimbo di 10 anni con gravi disabilità trovato morto: accusata la madre del piccolo - vivranda : IL BIMBO HA TROVATO UN TAMBURELLO E LO STA SBATTENDO ANDANDO SU E GIÙ PER LA CASA AIUTOOOOOO -