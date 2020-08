Bimbo trovato morto, fermata anche la madre: ora si indaga su di lei (Di martedì 18 agosto 2020) Per la morte di Bimbo di un anno con lividi sul corpo a Modica la Procura di Siracusa ha disposto il fermo anche della madre 23enne, dopo quello del suo compagno di 32 anni, che non è il padre del piccolo, fermato ieri dalla Polizia. Nei loro confronti la Procura ipotizza i reati di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia. I due sono stati condotti in carcere da agenti del commissariato di polizia di Modica che stanno indagando. Il Bimbo di 21 mesi è morto all'ospedale Maggiore di Modica, in provincia di Ragusa, dove era arrivato in condizioni disperate, trasportato dall'ambulanza del 118 chiamata dalla madre. La famiglia vive a Rosolini, in provincia di Siracusa in una casa popolare. Intanto si attende per oggi il ... Leggi su howtodofor

