Bimbo morto a Modica, fermati la madre e il compagno (Di mercoledì 19 agosto 2020) Si chiude sulla madre e il compagno il cerchio degli investigatori sul caso del piccolo Evian, il Bimbo morto a Modica nella tarda mattinata di ieri. La procura di Sircusa ha infatti provveduto al fermo di Letizia Spatola, 23 anni, e del suo convivente Salvatore Blanco, 32, con l’accusa di essere responsabili della morte del Bimbo di 21 mesi, spirato ieri nonostante il tentativo di rianimarlo dei medici del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica, nel Ragusano. LEGGI ANCHE > Non sembrano esserci tracce di strangolamento sul corpo di Viviana Parisi Bimbo morto a Modica, i lividi “scioccanti” sul corpo Il piccolo Evan è morto ufficialmente per arresto ... Leggi su giornalettismo

Agenzia_Ansa : Bimbo di 21 mesi morto a #Modica, fermata anche la madre. Indagata per omicidio e maltrattamenti. Convivente fermat… - repubblica : Modica, fermata per omicidio volontario anche la mamma del bimbo di un anno morto - fattoquotidiano : Bimbo di un anno morto a Modica, fermata anche la madre per omicidio volontario - giornalettismo : Bimbo morto a Modica, fermati la madre e il compagno #Modica - GastoneMappini : RT @enricoparenti2: Quanta violenza sui bimbi! La causa prima da ricercare nella disgregazione familiare e nell'incapacità di gestire relaz… -