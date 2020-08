Bimbo morto a 21 mesi, l'ipotesi agghiacciante: ucciso di botte. Medico sotto choc dopo ever visto i lividi (Di martedì 18 agosto 2020) Sarà l'autopsia sul corpicino di Evan , il Bimbo di 21 mesi morto a Modica , Rg,, a rivelare le cause del decesso anche se i lividi riscontrati sul collo e sul corpo del bambino farebbero ipotizzare ... Leggi su leggo

Corriere : Modica, morto in ospedale bimbo di un anno: aveva lividi sul corpo. Fermato il convivente della madre - HuffPostItalia : Muore bimbo di 21 mesi a Modica: 'Lividi sul corpo'. Fermato il compagno della madre - MediasetTgcom24 : È morto bimbo ferito da colpo di pistola del nonno - Notiziedi_it : Modica, bimbo morto a 21 mesi. L'ipotesi: ucciso di botte. Il medico sotto choc dopo ever visto i lividi - AAndreafusco1 : RT @mattinodinapoli: Modica, bimbo morto a 21 mesi. L'ipotesi: ucciso di botte. Il medico sotto choc dopo ever visto i lividi -