Bimbo di un anno morto a Modica, fermata anche la madre per omicidio volontario (Di martedì 18 agosto 2020) Svolta nell’inchiesta della procura di Siracusa sul Bimbo di un anno e otto mesi morto ieri a Rosolini. Dopo il fermo del patrigno 32enne, i magistrati hanno disposto la stessa misura per la madre. Per entrambi, ora in carcere a Modica, si ipotizzano i reati di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia. Il piccolo Evan, che ha 21 mesi, è arrivato in ospedale a Modica con l’ambulanza del 118 e sul suo corpo sarebbero stati rinvenuti dei “lividi evidenti“. Ad avvertire gli inquirenti è stato infatti il medico che lo ha visitato e ne ha constatato il decesso. Stando alle prime testimonianze, è rimasto “sotto choc” nel vedere il corpo del piccolo. Gli agenti del commissariato ... Leggi su ilfattoquotidiano

