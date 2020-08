Bimbo di 1 anno muore in Sicilia: “lividi spaventosi sul corpo” Fermato convivente della madre (Di martedì 18 agosto 2020) Un Bimbo di 1 anno è morto nell’ospedale di Modica (Ragusa), a portarlo al pronto soccorso i genitori. Interrogati la madre e il convivente. I medici del pronto soccorso che lo hanno visitato sono rimasti choccati alla vista dei lividi che aveva sul corpo. Un bambino di 21 mesi è morto a Modica, in provincia di Ragusa. Ad accompagnarlo al Maggiore gli stessi genitori che ora sono sotto torchio degli inquirenti che si stanno occupando del caso. Al momento non si conoscono ancora le cause del decesso, sarà l’autopsia – già disposta – a stabilirlo – intanto però la polizia ha Fermato un uomo: si tratta del convivente della madre del ... Leggi su chenews

