Bimbo di 1 anno morto, fermato il compagno della mamma: “Era pieno di lividi” (Di martedì 18 agosto 2020) Per la morte del Bimbo di un anno, deceduto all’ospedale di Modica (Rg) dove era giunto in condizioni disperate e con diversi lividi sul corpo, la polizia ha fermato un uomo: si tratta del convivente della madre del piccolo. Il Bimbo, che ha 21 mesi, è arrivato in ospedale a Modica con l’ambulanza del 118, che sarebbe stata chiamata dalla madre che vive a Rosolini, in provincia di Siracusa, in una casa popolare assieme al convivente di 30 anni, l’uomo che è stato fermato dalla polizia. La donna è stata interrogata dagli agenti del commissariato di polizia di Modica ai quali avrebbe rivelato alcuni particolari ritenuti di primaria importanza, tanto da fare scattare il fermo. A coordinare l’inchiesta è la Procura di Siracusa. Nel ... Leggi su caffeinamagazine

