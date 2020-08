Bielorussia, sale la tensione internazionale. Merkel a Putin: ‘Minsk fermi le violenze, serve dialogo’. Lui ribatte: ‘Interferenze inaccettabili’ (Di martedì 18 agosto 2020) Telefonata incandescente tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente russo Vladimir Putin sugli scontri in Bielorussia, esplosi dopo le elezioni presidenziali del 9 agosto che hanno riconfermato il paese nelle mani di Aleksandr Lukashenko e hanno costretto la leader dell’opposizione alla fuga in Lituania. Merkel ha sottolineato “che il governo bielorusso deve impegnarsi ad evitare la violenza contro i manifestanti pacifici, rilasciare immediatamente i prigionieri politici e avviare un dialogo con l’opposizione e la società per superare la crisi”. Una presa di posizione già anticipata ieri, quando al direttivo della Cdu aveva dichiarato che “il nostro cuore batte con i dimostranti”. Parole che non sono andate giù al capo del Cremlino, secondo cui ogni ... Leggi su ilfattoquotidiano

Invece, appena salito sul palco, è stato accolto dalle urla ... Putin in Russia per garantirsi la possibilità di essere rieletto anche nel 2024. La nuova Bielorussia però non può nascere con ...

Le due piazze di Minsk, Lukashenko all’angolo incassa l’aiuto di Putin

Da una parte un fiume di persone contestava Lukashenko in un clima di festa, sventolando la vecchia bandiera nazionale bianca e rossa ora simbolo dell’opposizione. Ma la protesta in Bielorussia è cont ...

Invece, appena salito sul palco, è stato accolto dalle urla ... Putin in Russia per garantirsi la possibilità di essere rieletto anche nel 2024. La nuova Bielorussia però non può nascere con ...