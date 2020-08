Bielorussia, Lukashenko dispiega l’esercito al confine. Putin a Merkel: “Basta interferenze”. Trump: “Parlerò con il presidente russo” (Di martedì 18 agosto 2020) Aleksandr Lukashenko mobilita l’esercito al confine. Con le proteste in Bielorussia che non accennano a placarsi e la sempre più forte pressione internazionale che chiede il rispetto dei diritti umani e nuove elezioni, il presidente, sostenuto dalla Russia di Vladimir Putin, ha dispiegato le unità da combattimento ai confini occidentali e le ha portate in piena operatività. Una scelta che porta la tensione nel Paese alle stelle e che, dopo gli interventi di Angela Merkel, Emmanuel Macron e del presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, ai quali il presidente russo ha risposto dicendo di non interferire nelle questioni di un altro Stato sovrano, ha convinto anche Donald Trump a fissare un ... Leggi su ilfattoquotidiano

robertosaviano : #Lukashenko è un dittatore al potere dal '94. Ha arrestato dissidenti, boicottato ogni opposizione, truccato i risu… - martaottaviani : I giovani di #Minsk e quelli in #Italia a cui hanno chiuso le #discoteche. Nonostante tutto, i veri fortunati sono… - Daniele_Manca : Bielorussia, Lukashenko fischiato in fabbrica e ora apre a nuove elezioni - Scioperi nelle fabbriche del Paese. La… - quoted_business : Merkel: “Il governo di Minsk non usi la forza contro i manifestanti”. Putin: “Interferenze inaccettabili”. Nel Paes… - giusy_luordo : La violenta repressione dei manifestanti pacifici non può essere tollerata in Europa. Scendiamo in campo contro l’u… -