Bielorussia, dispiegato l'esercito ai confini occidentali. Trump: "Chiamerò Putin" (Di martedì 18 agosto 2020) Continua a essere tesissima la situazione in Bielorussia dopo la rielezione del presidente Alexandr Lukashenko. Due giorni fa migliaia di persone hanno preso parte alla grande Marcia per la libertà , ... Leggi su quotidiano

Donald Trump ha detto che parlerà con Mosca delle proteste in Bielorussia. Proteste che "sembrano molto pacifiche", ha sottolineato. Il tycoon, parlando alla Casa Bianca con i cronisti, ha osservato ...

MOSCA, 18 AGO - La Bielorussia ha dispiegato le unità da combattimento dell'esercito ai suoi confini occidentali e le ha portate in piena operatività. Lo ha detto il presidente bielorusso Alexander ...

