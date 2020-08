Benfica, Tiago Pinto: «Cavani? Ottimo giocatore ma non è ancora ufficiale» (Di martedì 18 agosto 2020) Il direttore generale del Benfica, Tiago Pinto, ha parlato del mercato da protagonista che sta compiendo il club lusitano Tiago Pinto, direttore generale del Benfica, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del mercato compiuto finora dalla squadra portoghese. Ecco le sue parole: «Cavani è un Ottimo giocatore ma posso parlare solo di acquisti ufficiali, lui non lo è. Vogliamo parlare di Waldschmidt, Vertonghen, Everton e di tutti quelli che sono ufficiali. Vogliamo fare una squadra più forte, per migliorarci sia in Portogallo che in Champions League. Ora tutti parlano di noi per il nostro mercato, ma non è cambiato molto rispetto ai mesi scorsi. Vogliamo costruire una grande squadra per aumentare il nostro ... Leggi su calcionews24

holycasta : Segnatevi il nome! Tiago #Dantas classe 2000 centrocampista del #Benfica. Un giocatore a parer mio spettacolare: te… -

Ultime Notizie dalla rete : Benfica Tiago Benfica, Tiago Pinto: "Ora tutti parlano di noi, vogliamo crescere. Cavani? Non è ufficiale..." TUTTO mercato WEB Benfica, Tiago Pinto: «Cavani? Ottimo giocatore ma non è ancora ufficiale»

Tiago Pinto, direttore generale del Benfica, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del mercato compiuto finora dalla squadra portoghese. Ecco le sue parole: «Cavani è un ottimo giocatore ma posso ...

L'ex Juve Tiago è il nuovo tecnico del Vitoria Guimaraes

E’ lì che mi sento bene ed è lì che si realizzano le cose”. Per anni perno della Nazionale portoghese, Tiago in Portogallo ha vestito le maglie di Braga e Benfica da calciatore. Arrivato alla Juventus ...

Tiago Pinto, direttore generale del Benfica, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del mercato compiuto finora dalla squadra portoghese. Ecco le sue parole: «Cavani è un ottimo giocatore ma posso ...E’ lì che mi sento bene ed è lì che si realizzano le cose”. Per anni perno della Nazionale portoghese, Tiago in Portogallo ha vestito le maglie di Braga e Benfica da calciatore. Arrivato alla Juventus ...