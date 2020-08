Benevento, nuovo regalo per Inzaghi: c’è Ionita (Di martedì 18 agosto 2020) Il Benevento prosegue la campagna di rafforzamento dopo il ritorno in Serie A. Il campionato di cadetteria stradominato non è sufficiente per garantire la salvezza nel massimo campionato , per questo Inzaghi dopo aver accolto Glik potrebbe abbracciare anche il centrocampista Artur Ionita, non convocato per il ritiro del Cagliari.Ionita VERSO IL Beneventocaption id="attachment 1008811" align="alignnone" width="1024" Artur Ionita, Getty Images/captionUna nuova mezzala corre verso Inzaghi, per Ionita al Benevento ormai manca solo l'annuncio ufficiale, atteso ad ore. La formula del trasferimento sarà a titolo definitivo con contratto biennale più opzione per il terzo anno. Costo dell'affare intorno al milione di ... Leggi su itasportpress

