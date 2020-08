Benedetta Rossi, è morto il cane Nuvola: "Grazie per il vostro affetto. Era il cagnetto di tutti" (Di martedì 18 agosto 2020) Torna online dopo un paio di giorni di assenza totale Benedetta Rossi, la food blogger più amata dagli italiani, a seguito della scomparsa del suo cane Nuvola, il "cagnetto di tutti" al quale realmente tutti noi ci eravamo affezionati. Nuvola era arrivato nelle vite di Benedetta e Marco quasi per caso, ben 17 anni fa. Di recente faceva sempre più fatica a deambulare, ma nonostante le difficoltà Benedetta e il marito lo avevano sempre accudito amorevolmente, mostrando i piccoli successi quotidiani raggiunti da Nuvola anche a tutti i followers che la seguono online.A Nuvola avevano anche da poco acquistato un carrellino capace di aiutarlo a ... Leggi su blogo

toysblogit : Benedetta Rossi, è morto il cane Nuvola: 'Grazie per il vostro affetto. Era il cagnetto di… - voidsebastian : @martistyl SONO DUE BENETTE la Rossi (fatto in casa da Benedetta) l’altra invece è Benedetta Parodi - aneednelav : io desidero ardentemente quello che ha benedetta rossi e cioè quella cucina immensa con quell'isola enorme - Benedetta_Not : RT @skrikinus: @girlannoiata TUTTO ciò che riguarda le donne viene sessualizzato. Portate gli occhiali, avere i capelli rossi, avere le len… - infoitcultura : Il primo messaggio di Benedetta Rossi per il cane scomparso -