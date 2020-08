Bellanova fa festa e posta una foto davanti a una grande villa. Travolta da sfottò e insulti (Di martedì 18 agosto 2020) Teresa Bellanova ha festeggiato il suo 62esimo compleanno. E su Twitter ha ringraziato tutte le persone che le hanno fatto gli auguri. Il suo post è diventato subito virale. Ma per il ministro dell’Agricoltura ed esponente di Italia Viva non ci sono stati solo gli auguri. Ci sono stati anche sfottò, ironie e critiche feroci per la sanatoria degli immigrati. «Da oggi sono una ragazza di 62 anni – ha scritto la Bellanova – Mi state inondando di messaggi di auguri per il mio compleanno: non posso che dirvi grazie di cuore, il vostro sostegno ed il vostro affetto mi sono preziosissimi». La foto che ha postato la ritrae con occhiali scuri, un largo cappello e un vestito largo coloratissimo. La Bellanova è in posa di fianco a una testa di moro, la ... Leggi su secoloditalia

