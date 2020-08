Belen Rodriguez, il gossip sul fidanzato non molla. Spunta Antonio Spinalbanese, chi è (Di martedì 18 agosto 2020) Una delle showgirl più amate di sempre continua a fare scintille tra le testate scandalistiche. Pur essendo cambiata e maturata dai tempi dei suoi esordi in Italia, Belen Rodriguez deve molto ai famigerati paparazzi e rimarrà sempre una delle celebrità più chiacchierate della cronaca rosa. L’imprevista (e definitiva?) rottura con Stefano De Martino ha generato un delirante caos mediatico e il gossip continua a scovare nuovi, possibili, cavalieri. Dopo la frequentazione lampo con Gianmaria Antinolfi, baldo imprenditore partenopeo, si parlava di una liaison con la nuova promessa della recitazione: il bellissimo interprete Michele Morrone, star indiscussa della nuova pellicola proposta da Netflix, 365 giorni. Il primo sembra essere stato liquidato in maniera fulminea, nel giro di sole due settimane, ... Leggi su tuttivip

Molti parlano di un’eccessivo coinvolgimento da parte della famiglia Rodriguez all’interno della coppia. Altri di una serie di tradimenti di Stefano verso la showgirl argentina. Anche Belen, almeno ...

Belen Rodriguez risponde su Instagram a Stefano De Martino dopo i tentativi di riconquistarla. La showgirl argentina non sembra disposta a tornare indietro e perdonare l’ex marito da cui si è ...

Molti parlano di un'eccessivo coinvolgimento da parte della famiglia Rodriguez all'interno della coppia. Altri di una serie di tradimenti di Stefano verso la showgirl argentina. Anche Belen, almeno ...