Beautiful, anticipazioni americane: QUINN contro BROOKE, tutte le novità (Di martedì 18 agosto 2020) Beautiful, trame americane: QUINN FULLER continua a sabotare BROOKE LOGAN Mentre in Italia si attende il ritorno in onda di Beautiful (previsto per lunedì 24 agosto), nelle prossime puntate americane della soap QUINN Forrester escogiterà nuove mosse contro la sua nemica del momento: BROOKE Logan.Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: CAN licenzia DEREN, ecco perchéPer QUINN, riuscire ad avere la meglio sulla rivale si rivelerà tuttavia essere arduo, visto che, nonostante il suo ultimo stratagemma, Ridge sembrerà sul punto di risolvere anche la più recente crisi con la moglie. O meglio, ex moglie! Sì, perché se ci avete seguiti, sapete che la Fuller ... Leggi su tvsoap

