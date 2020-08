Beatrice di York, romantica luna di miele in Italia con Edoardo Mapelli Mozzi (Di martedì 18 agosto 2020) L’Italia rappresenta, per Beatrice di York, un posto veramente speciale. La Principessa, nipote della Regina Elisabetta, ha infatti dimostrato più volte di essere profondamente attratta dal Belpaese, di cui è originario anche il neo-marito Edoardo Mapelli Mozzi. Ed è proprio per questo, probabilmente, che l’ha scelto come meta per il suo viaggio di nozze. A circa un mese dal matrimonio, avvenuto il 19 luglio 2020, Beatrice di York sta godendo di una luna di miele da favola tutta Italiana. Insieme al marito Edoardo ha deciso di recarsi ad Amalfi per riposarsi e ricaricare le energie. D’altronde, per lei, arrivare alle nozze non è stato ... Leggi su dilei

