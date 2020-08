Beach Volley: dal 20 al 23 agosto World Tour a Baden (Di martedì 18 agosto 2020) Baden, AUSTRIA,- Si avvicina un nuovo appuntamento per le coppie azzurre di Beach Volley. Dopo il torneo di Lubiana, conclusosi con il trionfo nel tabellone maschile degli italiani Tiziano Andreatta e ... Leggi su corrieredellosport

BADEN (AUSTRIA)-Si avvicina un nuovo appuntamento per le coppie azzurre di beach volley. Dopo il torneo di Lubiana, conclusosi con il trionfo nel tabellone maschile degli italiani Tiziano Andreatta e ...

