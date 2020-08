Bayern Monaco, licenziato tecnico giovanili per razzismo e omofobia (Di martedì 18 agosto 2020) Mentre il Bayern Monaco sogna il trionfo in Champions cavalcando l’onda positiva dell’8-2 al Barcellona, in casa dei bavaresi si registra un licenziamento a parziale chiusura di un caso che ha mandato su tutte le furie il presidente Rummenigge. Quest’oggi il Bayern ha comunicato di aver licenziato il tecnico delle giovanili precedentemente accusato di episodi di razzismo e omofobia. Der Spiegel, pochi giorni fa, aveva reso note alcune denunce anonime contro l’allenatore delle giovanili che fin dal 2018 si sarebbe reso protagonista di episodi a sfondo razzista. Il comunicato ufficiale del licenziamento odierno è da considerarsi un primo risultato di un’indagine interna ma il club proseguirà per ... Leggi su sportface

SkySport : BARCELLONA-BAYERN 2-8 Risultato finale ? ?#Muller (4’) ?aut. #Alaba (7') ?#Perisic (22') ?#Gnabry (28') ?#Muller (3… - OptaPaolo : 3 - Dopo aver superato i quarti di finale di #UCL nelle prime sette occasioni con Barcellona e Bayern Monaco, Pep G… - SkySport : Barcellona-Bayern Monaco, Piqué: 'Abbiamo toccato il fondo, serve cambiare' - GIUSPEDU : RT @sportface2016: #BayernMonaco | Licenziato tecnico delle giovanili per razzismo e omofobia - Alemilanista86 : RT @sportface2016: #BayernMonaco | Licenziato tecnico delle giovanili per razzismo e omofobia -