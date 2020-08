Bayern Monaco, Gnabry: «Vogliamo la Champions, siamo i migliori in Europa» (Di martedì 18 agosto 2020) L’esterno del Bayern Monaco ha parlato in vista della semifinale di Champions League contro il Lione Serge Gnabry, esterno del Bayern Monaco, ha parlato alla vigilia della semifinale di Champions League contro il Lione. «Il Lione è una squadra molto forte, la partita non sarà facile. Loro hanno eliminato Juventus e Manchester City, bisogna essere molto concentrati e stare attenti dal primo minuto. Abbiamo parlato con Tolisso e ci ha confermato che sono un’ottima squadra, lui ci ha giocato a lungo. siamo i favoriti ma nulla è deciso, il Lione lo ha dimostrato nei turni precedenti. Sappiamo che è rimasta solo una partita prima della finale. siamo la migliore squadra in ... Leggi su calcionews24

