Battisti, esce “Rarities” cofanetto di perle rare (Di martedì 18 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il 25 settembre uscirà “Lucio Battisti – Rarities”, una raccolta di piccole grandi perle dell’artista, distribuite nel corso degli anni in vari supporti: singoli, versioni alternative, rarità e B sides, che trovano in questo speciale cofanetto il giusto prestigio. “Rarities” sarà disponibile in due versioni, versione cd e versione lp, entrambe accompagnate da un commento traccia per traccia.(ITALPRESS). Battisti, esce “Rarities” cofanetto di perle rare su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

