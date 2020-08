Battisti, esce “Rarities” cofanetto di perle rare (Di martedì 18 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il 25 settembre uscirà “Lucio Battisti – Rarities”, una raccolta di piccole grandi perle dell'artista, distribuite nel corso degli anni in vari supporti: singoli, versioni alternative, rarità e B sides, che trovano in questo speciale cofanetto il giusto prestigio. “Rarities” sarà disponibile in due versioni, versione cd e versione lp, entrambe accompagnate da un commento traccia per traccia.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

Lucio Battisti, musicista dal genio assoluto, dimostra inconsapevolmente di essere ancora una volta precursore dei tempi, perché in un momento storico dove il concetto di single track è tornato ...

