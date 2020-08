Batman: Gotham Knights è sempre più vicino ed il nuovo indizio aumenta l'hype dei fan (Di martedì 18 agosto 2020) Warner Bros. Games Montreal ha pubblicato un altro teaser per il suo prossimo titolo, Batman: Arkham Knights. Questo in realtà è il secondo teaser in quanto ieri vi avevamo riportato la presenza di un particolare sito.Oggi è apparso un tweet che chiede alla gente di inserire il codice 761 sul sito web e quando lo si inserisce, la pagina vi chiede di tornare domani 19 agosto, con una gif che dice semplicemente "One Step Closer". L'annuncio ufficiale verrà fatto il 22 agosto, perciò probabilmente in questi giorni Warner Bros. stuzzicherà i fan con nuovi piccoli indizi.Ad ogni modo, sempre durante l'evento DC FanDome che si terrà nel fine settimana, saremo in grado di dare uno sguardo anche al prossimo titolo Suicide Squad: Kill the Justice League, che ... Leggi su eurogamer

