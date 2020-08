Basket: le date della nuova stagione per la Serie A2 (Di martedì 18 agosto 2020) Attraverso una comunicazione inviata dalla Lega Nazionale Pallacanestro a tutte le società di Serie A2, sono state rese note le date degli incontri che si disputeranno nella stagione 2020-2021. La prima fase del campionato prenderà il via domenica 15 novembre e si concluderà domenica 28 marzo. In seguito le squadre dei Gironi A e B verranno suddivise in nuovi gruppi in base al piazzamento al termine della regular season. In questa seconda fase, che scatterà l’11 aprile e terminerà il 2 maggio 2021, le squadre affronteranno le avversarie dell’altro girone in sei turni (tre gare di andata e tre di ritorno). Dall’esito di tali incontri verranno disegnate la griglia dei play off (dalla quale verranno decretate le due promozioni in Serie A) e la griglia ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : Basket date Basket A2, le date della nuova stagione: regular season con sei turni infrasettimanali RavennaToday Anzio Basket Club, nuova sinergia con il Nettuno Basket

Grande notizia per tutto il litorale, due realtà storiche del territorio come il Nettuno Basket e l’Anzio Basket hanno firmato un accordo epocale per la crescita della pallacanestro. Pasquale Mariola ...

Basket: la Rossella fissa il raduno, si riparte l'8 settembre

«Confrontandoci all’interno dello staff, abbiamo pensato che partire con buon anticipo per salire con i carichi in maniera graduale fosse la scelta migliore in una preseason che arriverà dopo ...

