Baseball, Europeo 2021 a Torino, Settimo e Avigliana (Di martedì 18 agosto 2020) L'Europeo di Baseball, che mancava dal 1999, torna in Italia nel 2021 a Torino, Settimo Torinese e Avigliana. Ad annunciare la decisione dell'esecutivo della Confederation for European Baseball è la ... Leggi su gazzetta

gnomini : RT @Gazzetta_it: #Baseball, l’Italia organizzerà l’#Europeo 2021 a #Torino, Settimo e Avigliana - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Baseball, l’Italia organizzerà l’#Europeo 2021 a #Torino, Settimo e Avigliana - Gazzetta_it : #Baseball, l’Italia organizzerà l’#Europeo 2021 a #Torino, Settimo e Avigliana - GrossetoSport : New post (Baseball: l'Italia giocherà in casa l'Europeo 2021, Torino, Avigliana e Settimo Torinese le sedi) has bee… - MPighin : L’Europeo di #baseball torna in #Italia, la #CEB ha assegnato alla #FIBS l’edizione 2021: #Torino, Avigliana e Sett… -